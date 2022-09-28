Новые рабочие места появятся на производстве тротуарной плитки в Коломне в 2025 году | 360°

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Новые рабочие места появятся на производстве тротуарной плитки в Коломне в 2025 году

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Производство тротуарной плитки запустят в Коломне в 2023 году. Ее будут изготавливать с применением техники смыва и эффектом искусственного старения, рассказала зампред правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Как сообщила зампред, компания «Колдиз» инвестирует в проект 300 миллионов рублей и арендует участок по программе «Земля за рубль».

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«На новом производстве, которое может начать работу уже в 2025 году, появятся 30 новых рабочих мест. Проект позволит компании не только расширить существующее производство, но и увеличить ассортимент выпускаемой продукции», — добавила она.

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Зампред правительства Анна Кротова напомнила, что программа «Земля за рубль» была инициирована губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. В ней участвуют инвесторы, которые анализируют рынок и потребность населения в тех или иных товарах. Она добавила, что «Колдиз» работает уже 25 лет и производит все материалы, необходимые для строительства.

«Это 30 тысяч изделий ежедневно. Продукцией замостили улицы и проспекты, парки и скверы, благоустроили жилищные комплексы и частные дома, в том числе и в Московской области», — подчеркнула Кротова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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