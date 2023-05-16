16 мая 2023, 11:45
Новые рабочие места появятся на производстве по обработке дерева в Домодедове
Новое здание деревообрабатывающего производства появится в Домодедове в июне этого года. Предприятие позволит создать 20 рабочих мест. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.
Инвестиции в проект составили 20 миллионов рублей. Одноэтажное здание предназначено для приема пиломатериалов, сушки, распиловки и обработки. Объект будут сдавать в аренду.
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Подмосковный Центр содействия строительству сопровождал проект на всех этапах. Снятие головной боли с застройщиков — главная задача ЦСС Подмосковья. Ранее об этом заявил губернатор Андрей Воробьев на встрече с представителями бизнеса.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Город Домодедово
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