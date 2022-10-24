Производство изделий для больных сахарным диабетом расширят в Подмосковье | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 13:47 Производство изделий для больных сахарным диабетом расширят в Подмосковье

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В Подмосковье продолжает активно развиваться собственное производство. В том числе, и в такой важной сфере для общества, как медицина. Компания «Диаконт» реализует проект по производству тест-полосок, глюкометров, датчиков и инсулиновых ламп, которые помогают оперативно и вовремя мониторить уровень сахара в крови. Такие вещи очень нужны для людей с сахарным диабетом.

Уже очень скоро в Московской области предприятие запустит новый выпуск медицинских изделий в Королеве. Ожидается, что открытие состоится в январе 2023 года. Сначала там появится 20 рабочих мест, в перспективе штат разрастется до 500 человек.

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«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более миллиарда рублей. На первом этапе инвестор построит цех по производству тест-полосок. На втором этапе планируется запуск цеха по производству глюкометров, датчиков биосенсоров глюкозы и инсулиновых помп», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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На таком производстве будет задействоваться самое современное оборудование. Планы на работу большие - ожидается, что получится выпускать примерно 300 миллионов продуктов ежегодно.

Компания «Диаконт» собирается заниматься научно-исследовательской работой, она делает это на протяжении последних 20 лет. В целом за это время производство сделало большой шаг вперед. Пока российские производители не научились создавать все необходимые для этого материалы в нашей стране. Поэтому сейчас ведется активная работа, чтобы полностью организовать импортозамещение в России.