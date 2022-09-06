Новые рабочие места появятся на производстве лекарств во Фрязине | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 15:04 Поделиться Telegram

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Viber Новые рабочие места появятся на производстве лекарств во Фрязине pixabay.com

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Подмосковный производитель лекарственных средств взял в аренду земельный участок, который предоставили ему по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Сама компания «ВИПС-МЕД» располагается в городском округе Фрязино.

«Предприятие занимается изготовлением лекарственных средств, материалов и иных изделий медицинского назначения, а также является единственным в России производителем рентгеноконтрастного средства для исследования желудочно-кишечного тракта. В рамках региональной поддержки „Земля за 1 рубль“ компания получила земельный участок в городском округе Фрязино, где будет построен цех для производства этого препарата», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Ожидается, что в данный проект будет инвестировано как минимум 63,5 миллиона рублей. Получится создать новые рабочие места для 20 жителей округа. Планируется, что производство будет запущено в четвертом квартале 2024 года.

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Рентгеноконтрастное вещество для исследования желудочно-кишечного тракта состоит в перечне жизненно необходимых лекарственных препаратов. После открытия предприятия оно сможет выйти также и на зарубежные рынки.

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