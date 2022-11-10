Подмосковье 10 ноября 2022, 09:55 Новые рабочие места появятся на производстве газов в баллонах в Наро-Фоминске

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Производство технических газов в баллонах откроют в Наро-Фоминске. На нем появится 15 рабочих мест, рассказала зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Производство запустит компания «Сибирский газ». Она поставляет газ в баллонах на промышленные и коммерческие объекты, а также стройплощадки и в частные дома.

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Глава Мининвеста рассказала, что в проект инвестировали свыше 300 миллионов рублей. Его реализуют в течение пяти лет.

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«На сегодняшний момент компания производит в месяц 15 тысяч баллонов технических газов. С открытием нового производства это число увеличится минимум в два раза», — рассказала она.

Компания заправляет баллоны пропаном, кислородом, ацетиленом и другими газами. Для производства используют газ из Сургута — считается, что он наиболее чистый и не содержит примесей.

Генеральный директор «Сибирского газа» Вадим Тагунов рассказал, что объект в Наро-Фоминске построят с нуля. Участок под него помогли подобрать в Корпорации развития Московской области. Компания уже закупила оборудование на 50 миллионов рублей. Все оно было произведено в России.

«Сейчас благоприятная обстановка для расширения бизнеса. Профильные иностранные компании уходят с рынка и спешно распродают оборудование. На их место встает российский бизнес: ниша не должна пустовать, так как потребители нуждаются в бесперебойной поставке технических газов», — отметил он.

Генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин добавил, что в течение года компания не только увеличит мощности, но и откроет новую линию по производству электродов для сварки металлоконструкций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.