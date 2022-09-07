Новые рабочие места появятся на производстве беспилотников в Королеве | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 14:29 Поделиться Telegram

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Viber Новые рабочие места появятся на производстве беспилотников в Королеве pixabay.com

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В рамках инвестиционного проекта компания «Альбатрос» собирается расширить производство беспилотников в Королеве, которые можно будет задействовать в том числе и для спасения людей. Подбором участка для реализации этого проекта занимается Корпорация развития Московской области.

«Общий объем инвестиций компании „Альбатрос“ в реализацию проекта составит 35 миллионов рублей. В рамках инвестпроекта планируется строительство нового цеха, закупка нового оборудования и материалов. Новое производство позволит создать дополнительно порядка 30 рабочих мест для жителей нашего региона», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Само предприятие работает с 2017 года, в данный момент на нем трудоустроены 25 человек. Беспилотники можно задействовать для оказания услуг аэрофотосъемки и видеонаблюдения во многих отраслях промышленности и не только. Например, очень удобно посчитать количество животных в заповеднике или число рыб в озере. Полученные при помощи беспилотников материалы обрабатывает искусственный интеллект. За один полет есть возможность обследовать от одной тысячи до 20 тысяч гектаров.

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Один из беспилотников разработали специально для того, чтобы проводить поиск и спасение людей. В устройство вмонтирован не только фотоаппарат, но и микрокомпьютер, с помощью которого можно получить фотографии, а потом обработать их нейросетью. Прибор может распознать людей в любое время суток и при любой погоде, вне зависимости от того, насколько сложным оказался маршрут.

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