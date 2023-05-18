18 мая 2023, 11:19
Новые рабочие места появятся на предприятии по выпуску готовых блюд в Подольске
Предприятие по выпуску готовых блюд и полуфабрикатов построят в Подольске. Площадку посетили сотрудники Главгосстройнадзора. Завершить работы планируют в июне.
На предприятии будут выпускать пять тысяч готовых блюд в сутки. В двухэтажном здании сейчас монтируют коммуникации и ведут работы по благоустройству. Застройщиком выступила «АТП № 6».
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Как рассказали в ведомстве, на предприятии смогут получить работу 20 человек.
Всего в Подольске работает около 100 кафе, ресторанов, баров и кондитерских. Предприятие станет первым крупным производителей полуфабрикатов и готовых блюд навынос в округе.
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Подольск
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