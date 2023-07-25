Подмосковье 25 июля 2023, 11:54 Новые рабочие места появятся на складе металлопродукции в Люберцах ИП Манукян

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Новое здание склада металлопродукции открылось в деревне Торбеево под Люберцами. В проект инвестировали 30 миллионов рублей.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь здания превысила одну тысячу квадратных метров. Там будут хранить продукцию металлургического холдинга «Арго». Это штампованные детали и профили. Там установили подъемный кран для проведения разгрузочных работ и провели все необходимые коммуникации. На складе появится семь рабочих мест.

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Металлургический холдинг «Арго» работает на рынке с 2008 года. Это один из крупнейших поставщиков металла в России и СНГ. Компания владеет тремя производственными площадками в Подмосковье и Тульской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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