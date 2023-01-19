19 января 2023, 12:32
Новые рабочие места появились в архиве в Луховицах после реконструкции
Здание архива на улице Куйбышева в Луховицах достроили. Объект получил положительное заключение Главгосстройнадзора Подмосковья.
Площадь здания составила 756 квадратных метров. После реконструкции архив получил много места для хранения документов. Трудоустроиться там смогут пять человек.
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Всего с начала года в Подмосковье построили два жилых и четыре нежилых здания.
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