Подмосковье 19 января 2023, 12:32 Новые рабочие места появились в архиве в Луховицах после реконструкции

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Здание архива на улице Куйбышева в Луховицах достроили. Объект получил положительное заключение Главгосстройнадзора Подмосковья.

Площадь здания составила 756 квадратных метров. После реконструкции архив получил много места для хранения документов. Трудоустроиться там смогут пять человек.

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Всего с начала года в Подмосковье построили два жилых и четыре нежилых здания.

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