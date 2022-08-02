Новые рабочие места появились на заводе во Фрязине

В городском округе Фрязино расширили производственный комплекс по сборке оптико-волоконных изделий. Здесь построили и уже ввели в эксплуатацию новый корпус на тысячу квадратных метров.

В новом корпусе будут изготавливать преформы, которые используются в дальнейшем при производстве оптического волокна. Возведение объекта позволило создать на заводе 43 рабочих места для жителей Подмосковья. Инвестиции застройщика ООО НТО «ИРЭ-Полюс» составили порядка 200 миллионов рублей.

Объект построили и ввели в эксплуатацию всего за 11 месяцев. Это удалось благодаря сопровождению проекта Центром содействия строительству при правительстве региона. Персональный менеджер помог застройщику получить заключение главного управления культурного наследия Московской области всего за пять дней и в дальнейшем консультировал по вопросам оформления документации на всех этапах возведения.

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно по электронной почте css@mosreg.ru или на сайте ведомства. Важно, что все услуги центр оказывает бесплатно.