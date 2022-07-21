Новые рабочие места появились на заводе медицинских изделий в Пущине

В Пущине запустили производство высокотехнологичных медицинских изделий. На предприятии уже трудоустроили 65 человек, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В наукограде Пущино появилось новое современное производство высокотехнологичных медицинских изделий для остеосинтеза. Компания „Здоровье+“ открыла производственный цех площадью 1200 квадратных метров с полным циклом выпуска продукции», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Министр отметила, что на сегодняшний день на предприятии трудоустроили 65 человек, до конца года штат может увеличиться до 90 сотрудников.

Компания «Здоровье+» входит в группу компаний «Здоровье», которая является официальным дистрибьютором и партнером ведущих производителей изделий для ортопедии и травматологии.

«Мы планируем запустить производство всех наименований продукции медицинских изделий действующего портфеля. Кроме того, имеющиеся у компании наработки позволят нам осуществлять разработку новых медицинских изделий, которые смогут заменить импортные аналоги», — сказал коммерческий директор группы компаний «Здоровье» Андрей Михайловский.

Новое предприятие станет импортозамещающим производством и обеспечит российских потребителей качественной высокотехнологичной продукцией.

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