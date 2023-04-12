Подмосковье 12 апреля 2023, 12:51 Новые рабочие места появились на производстве смесей для 3D-печати в Мытищах

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Производственно-лабораторный комплекс по разработке и изготовлению фотополимеров для 3D-печати модернизировали в Мытищах. Это позволило создать 20 рабочих мест.

«Инвестиции компании в проект составили почти 200 миллионов рублей: на приобретение здания для размещения производственного комплекса направлены 120 миллионов рублей, еще 75 миллионов рублей — на его ремонт и оснащение», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Проект по модернизации предприятия стартовал в 2022 году. Теперь новый комплекс позволяет проводить исследования и ежегодно выпускать до 100 тысяч килограммов продукции.

«Сегодня в нашей линейке индустриальные, стоматологические и модельные фотополимерные смолы. Реализованный проект позволит нам не только совершенствовать уже созданные материалы, но и разрабатывать новые», — рассказал технический директор ООО «ХАРЦ Лабс» Александр Юрасов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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