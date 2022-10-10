Производство оборудования для складов создало 150 рабочих мест в Орехово-Зуеве | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 10:17 Поделиться Telegram

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Viber Производство оборудования для складов создало 150 рабочих мест в Орехово-Зуеве

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Проект по производству высокотехнологичного оборудования для логистических центров реализовала компания «Завод Стелкон». Предприятие построили в городском округе Орехово-Зуево.

«Инвестиции компании „Завод Стелкон“ составили 300 миллионов рублей. В рамках реализации проекта создано почти 150 рабочих мест», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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На новом предприятии будут производить оборудование для складов. В рамках импортозамещения здесь разрабатывают и внедряют собственную систему паллетного хранения. Этот способ позволяет максимально эффективно использовать площадь помещения, удобно хранить и транспортировать товары.

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На территории завода сформированы проектно-конструкторский отдел, сервисный центр по переработке металлопроката, лаборатория, производственные и покрасочные площадки, инструментальные и ремонтные цеха. В будущем инвестор планирует расширить производство.

«Сейчас наша компания готовит заявку на участие в региональной программе поддержки „Земля за рубль“. Мы намерены получить земельный участок для строительства еще одного комплекса по производству импортозамещающей продукции», — рассказал генеральный директор компании «Завод Стелкон» Николай Кулагин.

На инвестиционном портале Подмосковья запущен онлайн-сервис по решению вопросов, касающихся ведения бизнеса в регионе. Через специальную форму предприниматели могут сообщить о проблеме и получить обратную связь от профильных специалистов.

С сентября в Подмосковье действуют новые меры поддержки предпринимателей, о которых рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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