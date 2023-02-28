Подмосковье 28 февраля 2023, 10:29 Новые рабочие места появились на азотно-гелиевой станции в Подольске после реконструкции

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В Подольске на улице Бронницкой завершилась реконструкция здания азотно-гелиевой станции ВНИИКП. Во время работ было установлено новое оборудование, а также увеличены производственные мощности предприятия.

Работы включили в себя строительство третьего этажа здания с системами электроснабжения, водоснабжения, а также монтаж и пусконаладочные работы производственного оборудования. Кроме того, была запущена система эмалирования проводов. Таким образом, реконструкция здания позволила создать дополнительно 30 рабочих мест.

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Проект сопровождал персональный менеджер центра содействия строительству при правительстве Подмосковья.

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