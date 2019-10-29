Новые рабочие места и доходы в бюджет. 14 молочных предприятий и 8 ферм откроют в Подмосковье к 2021 году

В 2020–2021 годах в завершающую стадию строительства войдут сразу несколько крупных инвестиционных проектов в сфере производства молока и молочных продуктов на территории Московской области.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, на 14 новых производствах смогут устроиться свыше 1,7 тысячи человек, а инвестиции превысят 55 миллиардов рублей.

«Привлекая инвесторов в регион, правительство области внимательно следит за тем, чтобы бизнес выполнял свою социальную функцию», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадима Хромова.

Шесть из 14 — молокоперерабатывающие предприятия: четыре объекта создаваемого в Дмитрове сырного кластера совокупной мощностью 15 тысяч тонн сыра в год и два предприятия мощностью приемки 2,35 тонн молока в Дмитровском г. о. и Ступино г. о.

Также в 2020–2021 годах в Московской области планируется ввести в эксплуатацию восемь ферм.

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«За следующие два года будут запущены восемь объектов по производству молока, в которых разместятся свыше 10 тысяч коров и 14 тысяч коз (в городских округа: Озеры, Одинцово, Волоколамский, Воскресенск, Серебряные Пруды, Щелково, Ступино, Клин, Сергиево-Посадский). Появятся и два перерабатывающих предприятия в г. о. Ступино и г. о. Дмитровский, которые смогут за сутки произвести продукцию из 2350 тонн молока», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Подробно планы региона будут обсуждаться на VI Международном агропромышленном молочном форуме. Он пройдет 26–27 ноября 2019 года в Доме правительства Московской области в Красногорске.