Новые рабочие места появятся в Дмитрове благодаря заводу медицинских планшетов

Медицинские планшеты для лабораторной диагностики начнут производить в Дмитрове. Это позволит увеличить выпуск товаров, не уступающих по качеству зарубежным. Сегодня в России используют в основном иностранные планшеты.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева рассказала, что новый проект реализует компания «Вам Лаб».

Предприятие будет производить планшеты для иммуноферментного анализа, применяемые в рамках лабораторной диагностики in vitro Екатерина Зиновьева.

Благодаря новому заводу в Дмитровском округе появится еще около 20 рабочих мест.

Одно из основных назначений планшета — проведение теста на антитела к коронавирусу, а также многим другим вирусам и бактериям.

«Реализация проекта в Подмосковье позволит нам расширить производство качественного и безопасного продукта, который сделает возможной работу в наших лабораториях на мировом уровне», — сказал учредитель компании «Вам Лаб» Александр Григорук.

Содействие в подборе земельного участка инвестору оказала Корпорация развития Подмосковья.

«Специалисты КРМО оказали комплексную поддержку для компании „Вам Лаб“, включая подбор земельного участка и подробную консультацию по мерам поддержки», — уточнил генеральный директор корпорации Владимир Слипенькин.

Новый проект обеспечит Подмосковье дополнительными научными кадрами.

Ранее стало известно, что подмосковный Мининвест взял на сопровождение более 60 проектов импортозамещения. Этой задаче уделяют особое внимание по поручению губернатора Андрея Воробьева.