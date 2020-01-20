Новые путепроводы построят в Подмосковье у пяти платформ МЦД

В Подмосковье в рамках реализации проекта МЦД построят пять путепроводов и три транспортно-пересадочных узла. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Московской области.

Развитие транспортной системы Московской области обсудили на заседании координационного совета.

На мероприятии отметили, что Московские Центральные диаметры являются одним из ключевых проектов развития Центрального транспортного узла.

Еще 21 ноября прошлого года запустили движение на МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Подольск — Нахабино. Благодаря этому улучшилась транспортная доступность для 2,2 миллиона человек в московском регионе. МЦД сэкономит жителям области до 79 тысяч рублей в год на проезде.

Для удобства пассажиров в этом году откроют семь новых платформ. Еще семь модернизируют. Среди них: Опалиха, Нахабино, Подольск, Долгопрудная, Баковка.

Также в Подмосковье построят пять путепроводов у пламтформ МЦД в Лобне, Аникеевке, Опалихе, Быкове, Апрелевке.

Помимо этого, в рамках реализации проекта МЦД в регионе появится три транспортно-пересадочных узла. Они будут находиться на станциях Нахабино, Одинцово и Подольск.

С начала работы МЦД перевезли порядка 24 миллионов человек. Поезда в час-пик ходят с интервалом в четыре минуты, а нагрузка на вылетные магистрали сократилась на 5%.

13 января движение запустили по V главному пути Москва — Мытищи. Это увеличило количество пассажиромест на шесть тысяч с в сутки. В планах открыть четвертый главный путь на участке Мытищи — Пушкино и второй главный путь на участке Реутов — Балашиха.

На заседании также обсудили развитие Центральной кольцевой автомобильной дороги. Общая протяженность всех проектных участков ЦКАД составляет свыше 330 километров. Будут построены четыре пусковых комплекса, один из которых будет бесплатным.

Работы ведутся на всех участках ЦКАД. Три участка дороги достроят уже в этом году.