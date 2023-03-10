10 марта 2023, 12:19
Новые пункты техосмотра откроют в филиалах «Мострансавто» в Подмосковье
Пунты техосмотра откроют на базе филиалом «Мострансавто» в Подмосковье. Некоторые из них уже заработали в Солнечногорске, Балашихе и Одинцове. До конца апреля они появятся в Ступине, Коломне, Дмитрове, Королеве и Ивантеевке.
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Как рассказали в Мострансавто, пункты техосмотра откроют в рамках договора с инвестором. Он также обеспечивает закупку оборудования, найм работников и их обучение.
Диагностику будет проходить весь подвижной состав компании и другой транспорт. Ежедневная пропускная способность пунктов составит до семи автобусов разного класса. Пройти ТО также смогут владельцы легковых авто. В ходе процедуры специалисты проверят тормоза, люфты руля, светотехнику и другие детали, а по результатам будут выдаваться карты установленного образца.
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