Подмосковье 10 марта 2023, 12:19 Новые пункты техосмотра откроют в филиалах «Мострансавто» в Подмосковье Автор: Рита Артемьева / Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Пунты техосмотра откроют на базе филиалом «Мострансавто» в Подмосковье. Некоторые из них уже заработали в Солнечногорске, Балашихе и Одинцове. До конца апреля они появятся в Ступине, Коломне, Дмитрове, Королеве и Ивантеевке.

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Как рассказали в Мострансавто, пункты техосмотра откроют в рамках договора с инвестором. Он также обеспечивает закупку оборудования, найм работников и их обучение.

Диагностику будет проходить весь подвижной состав компании и другой транспорт. Ежедневная пропускная способность пунктов составит до семи автобусов разного класса. Пройти ТО также смогут владельцы легковых авто. В ходе процедуры специалисты проверят тормоза, люфты руля, светотехнику и другие детали, а по результатам будут выдаваться карты установленного образца.

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