Новые пункты приема вторсырья появятся на АЗС в Солнечногорске и Пушкино | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 17:44 Поделиться Telegram

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Viber Новые пункты приема вторсырья появятся на АЗС в Солнечногорске и Пушкино

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Новый экологический проект запустили в Подмосковье. Пункты приема вторсырья «Экошкаф» запустят в двух пилотных округах — Солнечногорске и Пушкино. Старт проекту на АЗС «Татнефть» в деревне Дубинино дал вице-губернатор области Евгений Хромушин. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

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«Экошкаф» стал развитием проекта «Мегабак». Пункты приема отходов откроют на заправках «Татнефть» в Солнечногорске и «Трасса» в Пушкино. Как рассказал Евгений Хромушин, благодаря таким инициативам с 2019 года в Подмосковье переработали свыше 7,6 миллиона тонн вторсырья.

«Сделали следующий шаг в Московской области — аппараты приема вторсырья на автомобильных заправках. Спасибо компании „Татнефть“, первой откликнувшейся на новый экологический призыв. Действительно, на заправках это очень удобно: залил омыватель, антифриз, а тару сдал в „Экошкаф“, такой мини-„Мегабак“», — отметил вице-губернатор.

Как рассказали в ведомстве, в ближайшее время пункты приема появятся на 72 заправках «Татнефти» и на трех «Трассы». Глава МинЖКХ Антон Велиховский сообщил, что первый «Экошкаф» в Дубинине будет принимать пластик и текстиль. Емкости направят на переработку, а одежду — в магазины секонд-хенд или для промышленного использования.

«В рамках дальнейшего развития проекта „Экошкаф“ планируем их установку на подавляющем числе подмосковных АЗС. Отмечу, что к проекту также уже проявлен интерес со стороны одной из крупнейших сетей заправок „Газпромнефть“», — добавил министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил важность преображения лесопарков.

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