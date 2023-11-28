Важное 28 ноября 2023, 17:36 Новые пункты полиции откроют в Котельниках по просьбам жителей — Андрей Воробьев Губернатор Воробьев: два новых пункта полиции откроют в Котельниках в 2024 году Автор фото: Константин Семенец

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Два новых обзорных пункта полиции откроют в 2024 году в Котельниках: в микрорайонах Южном и Силикат. Появятся дополнительные видеокамеры для безопасности жителей и порядка, сообщил губернатор Андрей Воробьев. С такой просьбой к нему обратились в январе.

Летом в микрорайоне Парковом появился новый пункт полиции, об этом попросили жители. Еще два подобных начнут работать в Котельниках в 2024 году.

Автор фото: Константин Семенец

Для него оперативно выбрали помещение, которое обустроили и открыли в августе. Андрей Воробьев, навестив там полицейских, поблагодарил их за высокий уровень безопасности и результаты работы на новом месте.

Это было требование жителей, и я хочу поблагодарить генерала Виктора Кузьмича Паукова за то, что открыт пункт полиции. Мы понимаем, что Котельники имеют специфику: все, что касается мигрантов, «Садовода» требует особого регулирования. Андрей Воробьев

По вопросам повышения безопасности в Подмосковье регулярно проходят совещания правоохранительного блока.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании. Вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе», — добавил глава региона.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

Московская область, по его словам, усиливает программу по видеонаблюдению, применяя передовые технологии: камеры с распознаванием лиц и видеомониторинг.

В микрорайоне Парковом живут около 10 тысяч человек, а к 2031 году ожидается, что население увеличится в 2,5 раза. В таких условиях новый опорный пункт полиции был необходим, поскольку ближайший находился в 20 минутах от квартала.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

Теперь в нем работают трое участковых и сотрудник по делам несовершеннолетних. За ним закреплены не только микрорайон Парковый, включая частный сектор, но и микрорайоны Силикат, Южный, то есть еще дополнительно 25 тысяч человек.

Полицейским помогают народные дружинники — добровольцы, которые в свободное время патрулируют общественные места.

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