Подмосковье 16 марта 2024, 23:49 Новые производственные площади для МСП ввели в эксплуатацию в Солнечногорске Главгосстройнадзор МО

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Более 35 тысяч квадратных метров помещений формата Light Industrial для малых и средних предприятий ввели в эксплуатацию в Солнечногорске. Данная концепция предполагает сочетание легких производственных помещений, складских зон, офисов и выставочных площадей в одном комплексе.

Застройщик комплекса «Индастриал Сити Есипово 3» смог получить разрешение на ввод трех новых производственных зданий с первой попытки благодаря личному менеджеру Центра содействия строительству, который помог внести корректировки в проектную документацию для соответствия требованиям.

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Общая площадь новых зданий превышает 35 тысяч квадратных метров и подразделена на блоки, предназначенные для складских и промышленных целей. В рамках промышленного кластера эти помещения будут занимать представители малого и среднего бизнеса.

Кроме того, при поддержке Центра содействия строительству Московской области застройщик получил разрешение на строительство еще восьми корпусов площадью свыше 50 тысяч квадратных метров. Планируется, что работы завершат к октябрю 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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