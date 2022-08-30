Новые производства медицинского оборудования появятся в Дубне

Еще два медицинских инвестпроекта реализуют в особой экономической зоне Подмосковья. Это производства систем сигнализации и криогенного оборудования. Об этом сообщила зампред правительства области — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Компания «ВестМедГрупп» производит медицинское оборудование в ОЭЗ «Дубна» с 2016 года. Она инвестирует средства в два проекта, сумма составит 21,5 миллиарда рублей. На производствах создадут свыше 40 рабочих мест.

Первый проект ООО «Кадуцей» — производство криогенного оборудования и комплектующих. Там же будут выпускать материалы для чистых помещений. Продукцию смогут использовать не только в медицине, но и в промышленности.

Второй проект ООО «Кадуцей Электроникс» займется разработкой программно-аппаратных комплексов, которые будут использовать в медучреждениях. Главным продуктом станет система палатной сигнализации. Сейчас большая часть такого оборудования импортируется, а новое производство позволит заместить зарубежные аналоги.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объяснил, на что распространяются новые стандарты здравоохранения. Он напомнил, что сейчас активно идет ремонт старых и строительство новых медучреждений.