Новые программы поддержки агробизнеса в Подмосковье обсудят онлайн | 360°

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Новые программы поддержки агробизнеса в Подмосковье обсудят онлайн

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В Подмосковье действует широкий комплекс поддержки агробизнеса. Однако у некоторых фермеров возникают вопросы — например, о том, кто именно может получить землю по программе «Подмосковные 10 гектаров» или как работает система ФГИС «Зерно». Все эти и другие вопросы будут обсуждать в беседе онлайн, которая будет посвящена новым направлениям развития агропромышленного комплекса Московской области.

«Поддержка фермерства в регионе сейчас выходит на новый уровень, открывается все больше и больше возможностей для тех, кто хочет попробовать себя в сельском хозяйстве. Одно из самых перспективных направлений — программа „Подмосковные 10 гектаров“. Фермеры могут получить в безвозмездное пользование от 10 до 200 гектаров на срок до шести лет. Заявка будет рассмотрена в течение 15 дней», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Перед участниками выступят множество спикеров. В том числе директор ГКУ МО «ЦАР» Полина Булычева. Ей и другим выступающим можно задать вопросы через чат, ответы на них будут озвучены в ходе прямого эфира. Сама беседа состоится 14 сентября, начало в четыре часа дня.

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Сельское хозяйство

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