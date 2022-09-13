Новые программы поддержки агробизнеса в Подмосковье обсудят онлайн | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 18:11 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Новые программы поддержки агробизнеса в Подмосковье обсудят онлайн

Читать 360tv в

В Подмосковье действует широкий комплекс поддержки агробизнеса. Однако у некоторых фермеров возникают вопросы — например, о том, кто именно может получить землю по программе «Подмосковные 10 гектаров» или как работает система ФГИС «Зерно». Все эти и другие вопросы будут обсуждать в беседе онлайн, которая будет посвящена новым направлениям развития агропромышленного комплекса Московской области.

«Поддержка фермерства в регионе сейчас выходит на новый уровень, открывается все больше и больше возможностей для тех, кто хочет попробовать себя в сельском хозяйстве. Одно из самых перспективных направлений — программа „Подмосковные 10 гектаров“. Фермеры могут получить в безвозмездное пользование от 10 до 200 гектаров на срок до шести лет. Заявка будет рассмотрена в течение 15 дней», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

Перед участниками выступят множество спикеров. В том числе директор ГКУ МО «ЦАР» Полина Булычева. Ей и другим выступающим можно задать вопросы через чат, ответы на них будут озвучены в ходе прямого эфира. Сама беседа состоится 14 сентября, начало в четыре часа дня.

Реклама

0 0 0 0 0 0