Новые приюты для бездомных животных появятся в Подмосковье

Госдума приняла закон о строительстве приютов для бездомных животных с использованием государственно-частного партнерства. Это поможет финансировать приюты от государства, строить больше таких организаций по всей стране и обеспечить множество животных крышей над головой. Проект закона рассматривали в Мособлдуме еще в феврале, он сразу же нашел поддержку у регионального парламента.

Ранее существовала проблема в поддержке приютов для бездомных животных. Ни органы государственной власти, ни муниципальные чиновники не могли заключать соглашения о ГЧП для такого строительства, потому что они не были включены в специальный перечень. Теперь же у них появится возможность привлекать для этих целей инвесторов, порядок выделения земли для приютов станет проще.

Как рассказал председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, такой проект федерального закона был рассмотрен Комитетом еще в феврале 2022 года.

«Проблема организации приютов для животных стоит довольно остро — в Московской области из 42 лишь один является муниципальным, остальные приюты частные. С одной стороны, данная статистика говорит о том, что не всегда муниципалитеты удовлетворяют требованиям бюджетного кодекса РФ для организации приютов, с другой — что граждане активно участвуют в организации частных приютов. На мой взгляд, организация приютов для животных с использованием государственно-частного партнерства очень перспективна», — сказал Керселян.

Депутат добавил, что те россияне, которые хотели бы открыть приют, теперь могут рассчитывать на государственную помощь. О том, что новый закон окажется очень полезным, говорят и зоозащитники. По их словам, в Подмосковье это тоже актуально — каждый год после окончания дачного сезона на улице оказываются десятки никому не нужных питомцев.

Директор приюта для безнадзорных животных Богородского городского округа Юлия Бросалина рассказала, что сейчас там собираются построить новый приют, в нем будет до тысячи мест для животных. По ее словам, уже удалось подобрать необходимый участок, составлены все нужные сметы и коммерческие предложения, собраны документы. Остается открытым только вопрос финансирования, и новый закон поможет решить этот вопрос.