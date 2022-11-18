Подмосковье 18 ноября 2022, 10:28 Новые предложения о поддержке бизнеса прозвучали на встрече с предпринимателями в Реутове

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Бизнес-завтрак с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиром Головневым провели в Реутове. На встрече присутствовал глава городского округа Станислав Каторов — он рассказал об экономических итогах года в муниципалитете.

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С начала января инвестиции в экономику Реутова составили около 22,6 миллиарда рублей. За год в округе не закрылось ни одно предприятие, но было создано порядка 1550 новых рабочих мест. Руководство муниципалитета отметило, что предприниматели продолжают вкладываться в новые производства и модернизацию имеющихся мощностей несмотря на изменившуюся обстановку.

Эффективными оказались и меры поддержки, которые ввели в Подмосковье. Субсидии на обновление оборудования получили пять реутовских компаний на сумму 5,8 миллиона рублей. Грантами для социальных предпринимателей на сумму шесть миллионов рублей воспользовались семь организаций. Софинансирование по франшизе на сумму 5,4 миллиона рублей помогло продолжить развитие 11 фирмам.

«Чуткая власть, ориентированная на улучшение предпринимательского климата и системный подход к решению возникающих вопросов позволяют Реутову прирастать численностью предпринимателей и доходной частью бюджета, — отметил бизнес-омбудсмен Владимир Головнев.

Он сказал, что на встрече предприниматели Реутова подняли ряд важных вопросов, в том числе об изменении кадастровой стоимости земельных участков и имущества. Также бизнес-сообщество предложило к рассмотрению новые меры мотивирования предпринимателей. Обращения взяли в работу для дальнейшей проработки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, как важно развивать коммуникации и следить за развитием бизнеса в Московской области. Он подчеркнул, что регион заинтересован в поддержке бизнесменов, которые развивают свое дело на территории области.

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