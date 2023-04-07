Подмосковье 07 апреля 2023, 17:11 Новые правила высадки пассажиров такси заработают в аэропорту Шереметьево 10 апреля

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С 10 апреля в аэропорту Шереметьево вступят в силу новые правила высадки пассажиров такси. Об этом сообщили в минтрансе Московской области.

«Теперь высадка пассажиров, прибывающих в терминалы В и С на автомобилях такси, должна осуществляться исключительно в зоне „Вылет“ — на подъездных линиях вдоль зданий паркинга В и паркинга С», — уточнили в ведомстве.

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До терминалов можно добраться по надземных переходам. Пройти входной досмотр следует в здании паркингов.

Высадку в зоне «Прилет» запретят. В случае нарушения автомобиль таксиста не пропустят на привокзальные парковки в течение следующих шести часов.

Новые правила позволят разгрузить зону «Прилета» и Привокзальную площадь. Также минтранс Подмосковья призвал пассажиров пользоваться только легальным такси.

В Московской области более 95 тысяч перевозчиков работают по выданным разрешениям. Проверить разрешения можно по QR-коду в салоне автомобиля или на сайте ведомства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения.

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