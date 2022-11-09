Новые правила выгула животных начнут действовать в Подмосковье с марта 2023 года | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 16:59 Новые правила выгула животных начнут действовать в Подмосковье с марта 2023 года Unsplash

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Проект закона «О регулировании отдельных правоотношений в области обращения с животными в Московской области» прошел первое и второе слушание в Московской областной думе. 15 ноября в подмосковной думе пройдет дополнительное общественное слушание.

Закон, который вступит в силу с марта следующего года, регламентирует правила выгула и регистрации животных, а также полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления.

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Правила выгула устанавливают запрет на причинение ущерба чужому имуществу или здоровью человека. В соответствии с правилами будет запрещен свободный, неконтролируемый выгул собак. Передвижение собак без поводка и намордника в общественных местах, нахождение собак на территориях детских площадок, школьных, дошкольных и общеобразовательных организаций также будет недопустимо.

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В проекте закона отмечается, что оставление домашнего животного на общественных территориях, загрязнение, повреждение, уничтожение животными элементов благоустройства будет запрещено.

Кроме того, недопустим выгул домашних животных вне мест, определенных решением ОМСУ и загрязнение общественных территорий продуктами жизнедеятельности животных.

Регистрация домашнего животного в соответствии с проектом закона может быть осуществлена несколькими путями: с помощью бирки, жетона, клейма или чипа.

Ответственность за неисполнение закона в части регистрации животного наступает с 1 января 2024 года.