Подмосковье 03 августа 2023, 10:42 Новые правила выгула домашних животных введут в Подмосковье 1 сентября Unsplash

Читать 360tv в

Новые правила выгула домашних животных вступят в силу в Подмосковье с 1 сентября. Они коснутся регистрации питомцев и мест, где необходимо убирать за ними.

Как рассказали в Мособлдуме, с сентября расширится перечень мест, где хозяева должны убирать за собаками, а также мест, где животное должно быть в поводке и наморднике. Это пересечения улиц, дворы, зоны отдыха и другие.

Реклама

«К нам поступали жалобы о нападении домашних собак на людей и других питомцев. Однако теперь собакам с выявленной агрессией нельзя будет находиться в общественных местах без поводка и намордника. Эти меры приняты, чтобы исключить несчастные случаи, особенно с участием наших детей», — сказал председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Также хозяева должны будут регистрировать животных. Процедура предполагает присвоение питомцу уникального номера и внесение данных о нем в государственную информационную систему в области ветеринарии Подмосковья. Благодаря этому домашнее животное можно будет отличить от бесхозного.

«Второй момент — мы приняли закон, да, но в будущем будут приняты еще и изменения в КоАП, устанавливающие меры ответственности для хозяев. То есть нельзя будет просто взять и выкинуть животное на улицу, это будет наказуемо. Таким образом, надеемся, что придем к тому, что безнадзорных собак будет меньше, а в отдаленной перспективе — не будет вообще», — сказал депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству. Он подчеркнул, что места отдыха, которые знакомы не одному поколению, стали удобными и комфортными для культурного и цивилизованного проведения времени.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».