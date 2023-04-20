Подмосковье 20 апреля 2023, 15:14 Новые правила обслуживания газового оборудования начали действовать в 96% домов Подмосковья ГЖИ МО

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В 96% газифицированных многоквартирных домов Московской области внутриквартирное и внутридомовое газовое оборудование начала обслуживать одна специализированная организация. Данное требование закрепили в федеральном законе, сообщили в региональной Госжилинспекции.

Закон вступит в силу 1 сентября 2023 года. С этого момента за 90 дней управляющие компании должны скорректировать вопросы содержания газовых сетей объектов, заявила руководитель ведомства Ольга Федина.

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К этим изменениям Московская область была готова. Инициативу в качестве эксперимента ввели в регионе несколько лет назад. После успешного опыта ее выдвинули как законопроект.

Из 54 тысяч многоквартирных домов Подмосковья около 40 тысяч газифицированы. Новые правила начали действовали в Бронницах, Власихе, Дзержинском округе, Долгопрудном, Звездном городке, Краснознаменске, Лыткарине, Молодежном, Пущине, Реутове.

По одному дому осталось привести в соответствие в Волоколамске, Восходе, Королеве, Котельниках, Павловском Посаде и Черноголовке. По два объекта остаются в работе управляющих компаний Домодедова, Дубны, Каширы, Люберец и Химок.

«Эта давно назревавшая мера должна упорядочить систему контроля за содержанием газовых сетей многоквартирных домов, а значит снизить риск газовых происшествий и связанных с ними тяжелых утрат», — пояснила Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что по программе социальной газификации жители Подмосковья могут бесплатно провести коммуникации к своим участкам.

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