Новые правила для операторов кикшеринга в Подмосковье введут в 2023 году

Подмосковным любителям электросамокатов станет проще пользоваться услугами операторов. В регионе решили установить единый порядок предоставления кикшеринга. Операторов для этих целей будут выбирать на конкурсной основе. Планируется внедрить новшества в 2023 году.

Такое решение приняли во время круглого стола в Мособлдуме. В каждом городе будут дорабатываться схемы размещения парковок для электросамокатов. Там, где они нужнее всего, установят дополнительные конструкции. В некоторых местах создадут зоны виртуальных парковок. Также собираются нанести специальные полосы на тротуары — в Подмосковье хотят охватить порядка 10 городов, в которых больше всего пользователей электросамокатов.

«Используя телеметрические данные от операторов кикшеринга, мы составили тепловые карты, где наглядно видно популярные маршруты передвижения электросамокатов. Больше всего их используют в Красногорске, Химках и Реутове — это показывает, что самокаты являются полноценным городским микротранспортом», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Он отметил, что администрация округов и операторы уже до конца июня будут обследовать самые востребованные улицы и проверят, есть ли там опасные участки, которые будут оперативно ликвидированы.

Уже разработана транспортная стратегия до 2030 года. В ней электросамокаты учтены как важный элемент городской инфраструктуры. Кикшеринг активно развивается на территории Московской области третий год подряд. Сейчас сервис доступен в 26 округах.