Новые правила для операторов кикшеринга разработали в Подмосковье

Для операторов кикшеринга планируют разработать новые правила размещения электросамокатов в муниципалитетах Московской области. Идею об этом поддерживают депутаты Мособлдумы, Минтранс и региональная общественная организация «Союз Безопасности дорожного движения».

«На сегодняшний день 12 операторов микромобильности оказывают свои услуги в 26 городских округах. В планах на этот год — охватить еще 10. Мы понимаем, что прокат электросамокатов в регионе становится все более популярным и актуальным. И наша общая задача — обеспечить безопасность как самих пользователей услуг, так и других участников дорожного движения», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

Поэтому, по его словам, муниципалитетам хотят предложить поддержать идею и ввести новые правила для операторов кикшеринга в городах.

Решить проблему брошенных самокатов

Что будут представлять из себя изменения? Во-первых, чтобы получить в аренду участки земли под размещение электросамокатов, операторам нужно будет выполнить ряд условий. В первую очередь решить вопрос инфраструктуры — построить необходимое количество парковок.

Сейчас в Подмосковье есть более трех тысяч специализированных парковок, из которых 800 общедоступных велопарковок было установлено операторами микромобильности. Однако пока все еще есть проблема брошенных электросамокатов на тротуарах и дорогах, в неположенных местах.

«Нельзя бросать их где попало и создавать таким образом помехи другим участникам дорожного движения», — подчеркнула глава «Союза Безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая.

Соблюдение ПДД и забота об экологии

Необходимо заняться и пропагандой безопасности на дорогах. Операторы кикшеринга смогут сами выбрать, как напоминать своим клиентам о том, что важно соблюдать ПДД. Это могут быть онлайн-занятия, раздаточный материал или оповещения в мобильном приложении.

Еще один момент — экологическая безопасность. Заболоцкая отметила, что хотя самокат является экологичным видом транспорта, он работает от литиевых аккумуляторов.

«Пока в Московской области парк электросамокатов относительно новый, вопрос утилизации батарей еще не вставал. Но когда-то срок их работы закончится и операторам надо заранее продумать, как их утилизировать», — пояснила она.

Помимо этого, муниципалитетам в рамках сотрудничества с операторами микромобильности предложат создать карту площадок в городе, где каждый желающий сможет безопасно прокатиться на электросамокате. Это могут быть полигоны автошкол, автогородки, стадионы.

Чтобы контролировать выполнение плана, предлагается создать межведомственную комиссию, членами которой станут все заинтересованные стороны.

«Если все интересанты объединятся и будут действовать в рамках своих полномочий, вопрос с безопасностью будет решен», — заключил Гаджиев.