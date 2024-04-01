Подмосковье 01 апреля 2024, 16:41 Новые помещения для Карасевской амбулатории выберут вместе с Минздравом Подмосковья Фото: пресс-служба администрации г. о. Коломна

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Минздрав Московской области поможет выбрать новые помещения для размещения Карасевской врачебной амбулатории. На данный момент медучреждение расположено в двух приспособленных зданиях.

В основном здании находятся терапевтическое отделение, кабинеты медпрофилактики, процедурные, стоматологический и гинекологический кабинет, а также ЭКГ и физиотерапевтическое помещение. Во втором здании располагается педиатрическое отделение. Все помещения требуют капитального ремонта с оценкой состояния фундамента и стен.

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Местные жители предлагают перевести амбулаторию в бывшее здание поселковой администрации. Сейчас там располагается почтовое отделение и подразделение станции скорой помощи.

На днях глава Коломны Александр Гречищев встретился с сотрудниками амбулатории, осмотрел действующие кабинеты и посетил бывшее здание администрации.

«Пообщались с медперсоналом, выслушал их мнения относительно переезда. Оно однозначное — он необходим. Конечно, только после проведения качественного ремонта, соответствующего всем современным требованиям», — заключил Гречищев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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