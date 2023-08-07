Подмосковье 07 августа 2023, 19:00 Новые пользователи личных кабинетов ЕИРЦ Подмосковья смогут выиграть тысячу рублей Unsplash

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В Подмосковье стартовала акция «Включайся в онлайн с МосОблЕИРЦ!». Все новые пользователи личного кабинета единого расчетного центра смогут выиграть тысячу рублей. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Чтобы принять участие в конкурсе, до 30 сентября необходимо зарегистрироваться в личном кабинете МосОблЕИРЦ, а также передать показания счетчиков онлайн. Отмечается, что период приема показаний приборов учета электроэнергии проходит с 15 по 26 число каждого месяца.

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Каждый месяц с помощью генератора случайных чисел будут выбирать пять победителей, на чьи лицевые счета зачислится выигрыш. Деньги можно использовать для оплаты коммунальных услуг. Первый розыгрыш призов пройдет в сентябре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил проверить все обращения по ЖКХ в Подмосковье, прежде всего по водоснабжению. Сейчас в некоторых городских округах есть перебои в подаче воды из-за аварий на сетях.

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