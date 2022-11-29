Подмосковье 29 ноября 2022, 13:53 Новые поликлиники построят в Ногинске и Люберцах

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Земельные участки общей площадью около двух гектаров предоставлены Подмосковьем для строительства поликлиник в Ногинске и Люберцах. Как сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области, каждая из них будет рассчитана на 500 помещений в смену.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что первый участок площадью 1,4 гектара расположен в микрорайоне Заречье в Ногинске. Там проживает более 22,5 тысячи человек. Рядом уже завершается строительство школы и станции скорой медицинской помощи, а новую поликлинику планируют открыть в конце 2024 года.

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Другой участок выделен в рабочем поселке Октябрьском городского округа Люберцы. Территория активно застраивается жильем, население выросло уже в два раза. Поликлинику здесь планируется открыть в 2025 году.

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Совсем недавно новая поликлиника открылась в Коломне. Она рассчитана на 600 посещений, в ней будут работать почти 300 медиков. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и медицинские объекты.

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