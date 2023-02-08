Подмосковье 08 февраля 2023, 18:21 Новые площадки по сбору книг для жителей ДНР и ЛНР открылись в Подольске

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Новые площадки по сбору книг жителям Донецкой и Луганской Народных Республик открылись в Подольске. Все желающие могут принести произведения русских классиков или детскую литературу.

Дополнительные пункты открыли в рамках всероссийской акции «Книги — Донбассу» при поддержке партии «Единая Россия».

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«Книги собирают жители нашего округа, чтобы передать в ЛНР, ДНР, чтобы там люди могли читать литературу на русском языке, знакомить детей с нашей классикой», — сообщил депутат Совета депутатов городского округа Подольск Алексей Никулин.

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Подольский поэт Михаил Тарасов-Арбатский передал 50 сборников стихотворений собственного сочинения «Мы русские».

«Я сам — военный пенсионер, почти 25 лет служил, а потом еще 25 лет гражданским работал в войсковых частях. Мои внуки сейчас участвуют в СВО», — поделился поэт.

Новые площадки для сбора книг открываются в подъездах многоквартирных домов. Отмечается, что таким образом пункты сбора станут доступнее желающим принять участие в акции.

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