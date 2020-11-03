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    03 ноября 2020, 21:56

    Новые площадки «Мегабак» откроют в Подмосковье

    Дарья Морозова

    Новые 12 площадок для крупногабаритного мусора «Мегабак» откроют в Подмосковье. Об этом сообщило «Радио 1» со ссылкой на заместителя генерального директора УК «Региональный оператор» Дмитрия Петрова.
    Новые площадки «Мегабак» откроют в Подмосковье

    По его словам, сейчас действуют 14 таких площадок в Одинцово, Истре, Красногорске, Домодедове, Ступине, Коломне и Мытищах. До конца этого года планируется открытие еще 12 площадок. Петров уточнил, что действовать они будут постоянно, а не в качестве разовой акции.

    «Практически все виды отходов могут складироваться на этих площадках, начиная от мебели, бумаги, пластика и текстиля и заканчивая строительными отходами для дальнейшей утилизации», — рассказал он.

    Ранее второго ноября на портале «Добродел» стартовало голосование «Народный доктор». Жители Подмосковья могут выбрать лучшего, по их мнению, детского и взрослого врача любой специальности.

    При голосовании будут учитываться несколько критериев, в частности отношение специалиста к пациенту: доброжелательность, сопереживание, гуманность, уважение. На участие в конкурсе заявлено почти 24 тысячи врачей, добавила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.