Подмосковье 18 мая 2023, 15:24 Новые пляжи оборудуют к лету в Красногорске и Домодедове министерство благоустройства

Читать 360tv в

Подготовка пляжей к лету началась в Подмосковье. В этом году для жителей и гостей региона оборудуют несколько новых мест для купания и отдыха у воды — об этом сообщили в министерстве благоустройства.

Каждый год в Подмосковье готовят к сезону около 200 пляжей и зон отдыха у воды. На этот раз добавится еще несколько новых.

Реклама

«Впервые в этом году после благоустройства гостей примут новые зоны отдыха у воды на берегу Живописной бухты в Красногорске, Стахановского озера в Электрогорске, пруда в лесной части парка „Взлет“ в Домодедове и водоема „Западный“ в Электростали», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Сейчас на пляжах начали косить траву и ремонтировать оборудование. Где нужно, завозят новый песок. Приводят в порядок урны, скамейки и душевые.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в июне, июле и августе регион будет жить полной жизнью благодаря проекту «Лето в Подмосковье».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».