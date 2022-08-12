Новые плавучие фонтаны заработали на Клязьме в Ногинске

В Ногинске Богородского городского округа на набережной реки Клязьмы вновь заработали фонтаны. Два из них после ремонта, один новый — его сделали напротив церкви Успения Пресвятой Богородицы. Глава Богородского городского округа Игорь Сухин отметил, что у фонтанов много людей, все хотят насладиться красивым местом.

Плавучие фонтаны имеют разноцветную подсветку, которая в вечернее время выглядит особенно красиво. Новый фонтан более раскидистый, его установили в рамках благоустройства набережной.

«Сегодня будний день и очень много людей на набережной, любуются и фотографируются на фоне фонтанов, кормят сотни уток, которых, к счастью, никто не обижает. Одним словом, приходят сюда порадоваться, насладиться природой, красивым местом», — рассказал глава округа.

Однако на набережной обнаружили небольшие недочеты. Газон на берегу выгорел, в некоторых местах расшатались доски, по периметру не хватает лавочек. Также проверяющие отметили, что велосипедную дорожку необходимо соединить с пешеходной зоной.

«У нас не соединяется велодорожка с пешеходной зоной. Игорь Васильевич поручил проработать как минимум два соединения, чтобы и жителям, пешеходам и велосипедистам, может быть мамам с колясками было удобно перемещаться с одной зоны на другую», — заявил заместитель главы Богородского городского округа Артем Зайцев.

Все указанные замечания по благоустройству набережной планируется исправить до конца октября этого года.

Все новости Богородского округа — в Telegram-канале «360 Богородский»