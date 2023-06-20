Подмосковье 20 июня 2023, 09:48 Новые пешеходные зоны обустроят в Подольске летом

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Две новые пешеходные зоны появятся в Подольске летом. Это бульвар 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики и сквер Защитников Родины в микрорайоне Силикатная.

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков проверил ход строительных работ на бульваре 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики. Здесь укладывают плитку, устанавливают урны, велопарковки, батуты и скамейки. Идет монтаж элементов спортивной и детской площадок, армирование основания под скейтплощадку, устанавливаются опоры освещения и камеры видеонаблюдения.

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«На территории данного объекта благоустройства будет размещена плитка в форме самолета с элементами светодиодной брусчатки. Вечером с высоты птичьего полета будет интересно и очень красиво смотреться. Также на данной территории будет размещаться фонтан-каток. Летом он будет эксплуатироваться как фонтан красивый, а зимой люди смогут на нем кататься на коньках», — рассказала заместитель директора «Градостроительного управления» Мария Прокуронова.

На строительной площадке уже появляется зелень. Всего на бульваре высадят больше двух тысяч разных деревьев и кустарников. К сентябрю жители смогут оценить результат благоустройства.

Благоустройство проводится по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды». В рамках этой же программы обустраивается другая зеленая зона — в микрорайоне Силикатная. Новый сквер Защитников Родины планируют открыть уже в середине августа. Глава городского округа Подольск также побывал на объекте.

Зона отдыха будет отвечать самым современным требованиям. Здесь появится стильная крупноформатная плитка, новые фонари и лавочки, камеры видеонаблюдения и много зелени.

Застройщик обещает, что через три недели территория заметно преобразится. Строители уже начали активно готовить основание под будущие пешеходные дорожки. Также здесь будет современная детская площадка, зона для массовых мероприятий и локальные места для отдыха с теневыми навесами.

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