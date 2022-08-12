Новые пешеходные переходы появились в удобных для жителей местах Подмосковья

Около 120 новых пешеходных переходов появились на региональных и муниципальных дорогах Московской области. Их оборудовали там, где люди привыкли ходить годами.

Анализ данных показал, что в каждом муниципалитете Подмосковья существуют места, где люди переходят дорогу стихийно, вне оборудованных зон. Нередко здесь происходят ДТП. Чтобы снизить число наездов на пешеходов, в этом году в Подмосковье оборудуют 250 новых «зебр».

«Дорожные службы уже выполнили половину от запланированного объема работ, обустроив порядка 120 пешеходных переходов в тех местах, где систематически нарушаются правила», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Наибольший объем выполнен в Егорьевске, где появились семь новых пешеходных переходов, например на улицах Антипова и Октябрьской. По шесть «зебр» появилось в селах Дединово и Ловцы, на улице Парковой в Луховицах. Пять полосатых дорожек сделали в Зарайске.

В этом году в Подмосковье построят более 60 километров новых тротуаров, вмонтируют в дорожное полотно свыше 7,5 тысячи катафотов и установят свыше 100 новых светофорных объектов. До конца года будет отремонтировано свыше 1,4 тысячи километров дорог, причем, половину из этого объема работ выполнили еще в июле. Чтобы процесс не останавливался даже в условиях санкций, используются материалы отечественного производства, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.