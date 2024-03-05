Подмосковье 05 марта 2024, 16:34 Новые пешеходные дорожки появятся в городском округе Солнечногорск в 2024 году Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В городском округе Солнечногорск создадут 12 новых пешеходных маршрутов. Начало работ запланировано на второй квартал 2024 года.

Глава городского округа Константин Михальков подчеркнул значимость этих работ для жителей. Он отметил, что новые тропинки свяжут жилые зоны с важными общественными и социальными объектами, делая привычные маршруты более удобными и безопасными.

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Новые пешеходные дорожки проложат в Солнечногорске на улице Розанова от дома № 12 до Стеклозаводского проезда и от дома № 1 по улице Крестьянская до пешеходного перехода, а также на улице Военный городок от дома № 53 корпус 1 до дома № 44 по улице Баранова и по улице Военный городок от дома № 1.

Остальные пешеходные маршруты благоустроят в территориальных управлениях Соколовское, Поварово, Ржавки-Менделеево, Кривцовское и Пешковское.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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