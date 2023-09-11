Подмосковье 11 сентября 2023, 14:46 «Новые перспективы развития региона». Глава Химок — о победе Андрея Воробьева на выборах Глава Химок поздравил Воробьева с победой на выборах губернатора Подмосковья Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Почти 84% голосов получил Андрей Воробьев на выборах губернатора Подмосковья. Предварительные результаты обнародовал Мособлизбирком.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Уважаемый Андрей Юрьевич, от имени всех химчан поздравляю вас с победой! Мы ценим тот труд и ресурсы, которые были вложены в развитие региона и наших Химок. Под вашим чутким руководством мы продолжим преобразования на благо жителей — открывать новые парки и скверы, развивать социальную сферу, экономику, дорожно-транспортную инфраструктуру. Уверены, ваш опыт, безоговорочная компетентность и ориентация на запросы жителей откроют новые перспективы развития региона», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Главу региона выбирали три дня с 8 по 10 сентября. Отдать свой голос пришли более 3,5 миллиона человек. Еще 400 тысяч жителей Подмосковья проголосовали дистанционно.

Прозрачность выборов обеспечивала программа «Безопасный регион», а работу избирательных участков контролировали депутаты местного Совета и активисты. Наблюдатели нарушений не обнаружили и отметили высокую активность на всех 118 избирательных участках в Химках.

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