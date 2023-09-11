11 сентября 2023, 16:04
Новые передвижные установки для рентгена закупили в МОНИКИ
Новые передвижные установки для рентгена типа С-дуга поступили в отделение нейрохирургии и операционный блок МОНИКИ. Они дают возможность врачам получать снимки под разным углом.
«Оборудование позволяет выполнять рентгеновизионный контроль проведения хирургических операций. Его область применения разнообразна: это нейрохирургия, травматология и ортопедия, хирургическое лечение сложных нарушений ритма сердца, урология, хирургия желчевыводящих протоков и другие области медицины», — рассказала заведующая операционным блоком МОНИКИ Екатерина Давыдова.
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