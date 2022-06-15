Новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты заработают в Подмосковье

В Раменскую и Сергиево-Посадскую больницы поступили новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Их закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Стоимость двух пунктов — порядка 29 миллионов рублей. Они нужны для того, чтобы жители отдаленных селений могли получать медицинскую помощь рядом с домом.

«В мобильных ФАПах можно измерить артериальное давление, проверить уровень сахара в крови, сделать ЭКГ, вакцинироваться, а женщины смогут пройти гинекологический осмотр», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Ожидается, что первые выезды мобильных пунктов будут произведены уже в июле. Пока продолжается оформление всех необходимых документов. График выездов будет доступен на сайтах районных больниц. С собой нужно будет взять медицинский полис и паспорт, предварительная запись для такого посещения не нужна.

Ранее стало известно, что в анестезиолого-реанимационное отделение Ступинской больницы поступил 17-летний подросток, у которого наблюдался отек головного мозга. Это стало следствием гипогликемической комы — опасного состояния, которое развивается при быстром снижении глюкозы в крови. В итоге врачам удалось спасти ребенка.