Новые парковочные пространства оборудуют у жилых домов в Химках

В Химках нашли два решения вопроса с расширением парковочных пространств. Их разработали на общегородском совещании совместно с ГИБДД, общественностью и депутатами. Жители поддержали предложенные варианты на голосовании, рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«Мы советовались с жителями, в моем Telegram-канале они голосовали за решения, которые мы выработали. <…> Первое: на участках, которые примыкают к многоквартирным домам, мы планируем поменять вид разрешенного использования на паркинг — и обустроить там парковочные места», — рассказал он.

Волошин пояснил, что речь идет о земле, на которой нет сооружений и которая не находится у кого-то в аренде. Глава городского округа подчеркнул, что решение проблемы дефицита парковок — очень важная задача, потому что сейчас в Химках 14,5 тысячи машино-мест во дворах, а жителей — уже более 260 тысяч.

По его словам, в муниципалитете подобрано 20 тысяч квадратных метров земли, которую можно отдать под паркинг. Работа по поиску земли продолжится. Все свободные участки в радиусе 100 метров от многоквартирных домов пересмотрят для передачи под автостоянки.

«Второе решение — разметка во дворах и вынос, где это возможно, контейнерных площадок с территории дворов в межквартальные проезды, чтобы освободить еще место. Но эту работу мы будем проводить только по согласованию с жителями», — добавил Волошин.

Он отметил, что, возможно, кому-то такое решение не понравится, потому что кто-то не захочет проходить лишние 100 метров до мусорного контейнера, а кому-то совсем негде парковать автомобиль.

«Здесь сложно находить консенсус. Но в ходе обсуждений, я уверен, мы придем к единому компромиссному решению», — подчеркнул глава Химок.

Волошин добавил, что в ближайших планах — благоустройство в Химках 69 дворов в этом году. Работы будут включать замену дорожного полотна, строительство новых детских и спортивных площадок, установку камер видеонаблюдения.