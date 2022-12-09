Подмосковье 09 декабря 2022, 21:42 Новые пандусы появились в домах солнечногорской деревни Голубое

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Еще несколько подъездов многоквартирного дома в деревне Голубое Солнечногорска оснастили пандусами. Многие жители с нетерпением ждали этого события.

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«В нашем доме проживают маломобильные люди, пожилые, есть инвалиды-колясочники, поэтому эти пандусы нас очень выручат и создадут замечательную атмосферу в нашем доме», — сказал председатель МКД Владимир Андронов.

Два подъезда оснастили удобными пандусами некоторое время назад. Еще два стояли с конструкцией для подъема и спуска колясок. Их решили демонтировать, чтобы они не мешали проходу.

Пенсионеры, родители с колясками и маломобильные граждане теперь смогут удобно преодолевать лестницу, держась за перила.

«Управляющая компания и администрация городского округа Солнечногорск чутко относятся к просьбам жителей, и в рамках реализации программы „Доступная среда“ производится монтаж более удобных пандусов в данном доме», — сказал территориальный руководитель УК «Продвижение» Иван Дворецкий.

Оснащение новостройки всем необходимым продолжится — это решение управляющей компании.

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