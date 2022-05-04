Новые овощехранилища построят в Озерах

На базе совхоза в подмосковных Озерах реализуется проект по строительству двух новых складских комплексов для хранения овощей.

Соглашения между правительством Московской области и сельскохозяйственным предприятием АО «Озеры» были подписаны 22 апреля.

Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов сообщил о том, что одной из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности стало наращивание производства овощей и картофеля.

«Строительство двух комплексов позволит увеличить общую мощность хранения овощей предприятия на 2000 тонн. Предполагаемый объем инвестиций в создание комплекса составит порядка 90 миллионов рублей», — отметил Филимонов.

Уже в III квартале 2023 года планируется завершить реализацию проекта.

На сегодняшний день в хозяйстве создана сеть хранилищ, которая позволяет реализовывать продукцию с момента ее размещения до мая следующего года. Выращивание ранних сортов картофеля и овощей позволяет проводить реализацию продукции с грядки в оставшийся период.

В отдельный блок сельского хозяйства выделено направление по выращиванию картофеля и овощей. Поддержка сельхозпроизводителей, занимающихся производством картофеля и других овощей, проводится в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.