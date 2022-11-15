Подмосковье 15 ноября 2022, 22:32 Отечественные лифты установят в микрорайоне Новые дома в Солнечногорске

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Лифты в 16-этажном доме в Солнечногорске поменяют на подъемники отечественного производства. Лифты производства Греции прослужили всего семь лет и постоянно ломались.

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Каждый день жителям 16-этажки в Солнечногорске приходится спускаться и подниматься на нужный этаж пешком. Как говорит 77-летняя консьержка Светлана, последние полгода ее путь до работы занимает значительно больше времени, чем раньше. Светлана живет в этом же доме, но на самом верхнем этаже.

Старые греческие лифты, которые прослужили всего семь лет с постоянными перебоями, сломались еще 17 мая. После проверки фонда капитального ремонта было принято решение заменить импортное оборудование на отечественное.

«Работы ведем сразу в два лифта: грузовой и пассажирский. Меняем полностью направляющие, кабину, электрику и лебедку. Грузоподъемность одинаковая, преимущество — в эксплуатации. Они более надежные, более мощнее. Как наш русский трактор или танк», — рассказал бригадир электромонтажников по замене лифтового оборудования Сергей Кирпичников.

Для полной замены лифтового оборудования необходимо в среднем три-четыре месяца. Первый запуск щербинских лифтов запланировано на 15 декабря. Бригада электромонтажников сейчас проводит монтаж. Скоро начнутся пусконаладочные работы. Специалисты трудятся ежедневно, без выходных и праздников.