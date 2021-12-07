Новые отделения появятся в хирургическом корпусе больницы в Протвине

Хирургический корпус отремонтировали в Протвине. Там откроют отделения эндоскопии, физиотерапии и рентген-диагностики. Прежде они находились в других отделениях местной больницы.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в хирургическом корпусе городской больницы в Протвине заменили кровлю и сантехнику.

Вместе с тем улучшили вход и выполнили электромонтажные работы.

Создание комфортных условий для пациентов и работы специалистов — приоритетная для нас задача Светлана Стригункова.

Ранее в Протвине капитально отремонтировали взрослую поликлинику. К ней прикреплены около 25 тысяч жителей.

Там обновили отделку, окна, двери, оборудование, сантехнику. Установили новое тяжелое оборудование. Например рентген-аппарат и флюорограф.