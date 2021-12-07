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    07 декабря 2021, 16:27

    Новые отделения появятся в хирургическом корпусе больницы в Протвине

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Хирургический корпус отремонтировали в Протвине. Там откроют отделения эндоскопии, физиотерапии и рентген-диагностики. Прежде они находились в других отделениях местной больницы.

    Новые отделения появятся в хирургическом корпусе больницы в Протвине | Изображение 1

    Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в хирургическом корпусе городской больницы в Протвине заменили кровлю и сантехнику.

    Вместе с тем улучшили вход и выполнили электромонтажные работы.

    Создание комфортных условий для пациентов и работы специалистов — приоритетная для нас задача

    Светлана Стригункова.

    Ранее в Протвине капитально отремонтировали взрослую поликлинику. К ней прикреплены около 25 тысяч жителей.

    Новые отделения появятся в хирургическом корпусе больницы в Протвине | Изображение 2

    Там обновили отделку, окна, двери, оборудование, сантехнику. Установили новое тяжелое оборудование. Например рентген-аппарат и флюорограф.