Подмосковье 12 апреля 2024, 21:02 Новые остановочные пункты появятся в микрорайоне Красная Поляна в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Новые благоустроенные пункты для пассажиров появятся на остановках «Площадь» и «Конечная» в Лобне. Там же обустроят отстойно-разворотную площадку.

Как сообщила во время выездной администрации глава округа Анна Кротова, в микрорайоне Красная Поляна вплотную займутся улучшением транспортной ситуации. Сейчас идет разработка проекта организации дорожного движения на улицах Спортивная, Булычева, Лейтенанта Бойко, а также на Молодежной у дома № 8 и Текстильной у дома № 12.

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На встрече с жителями Анна Кротова напомнила, что уже в конце апреля в округе начнется возведение скейт-площадки.

На этот раз выездная администрация прошла в школе № 6. Вопросы главе и представителям власти задали свыше 60 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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